1 Gregor Hägele aus Stuttgart will Deutschland beim ESC vertreten. Foto: Getty Images Europe

Sein Name ist wunderbar Schwäbisch – mit einer Ballade auf Englisch will er’s schaffen: Der Stuttgarter Gregor Hägele tritt am Freitag beim deutschen ESC- Vorentscheid an. Wir sprachen mit dem 19-Jährigen über seine Chancen.

Stuttgart/Berlin - Daumen drücken allein reicht nicht – Stuttgart muss am Freitag eifrig am Telefon für ihn voten: Der 19-jährige Gregor Hägele wil sich mit seiner Ballade „Let Me Go“ bis nach Tel Aviv singen. „Die Konkurrenz ist super“, hat der Stuttgarter am Donnerstagabend unserer Zeitung am Telefon gesagt, „aber meine Chancen sind auch nicht so schlecht.“ Wer wird Michael Schultes Nachfolger als deutscher Teilnehmer beim ESC? Bei der Live-Sendung „Unser Song für Israel“ wird es sich am Freitag entscheiden.

Gregor Hägele hofft, dass er seine Nervosität in den Griff bekommt. Angeblich ist er der jüngste Kandidat aller Zeiten, der für Deutschland antreten will. Im Januar ist Gregor 19 Jahre alt geworden. „Am Donnerstag bin ich morgens um 7 Uhr aufgewacht“, erzählt er uns, „ich konnte nicht mehr einschlafen, es ging mir so viel durch den Kopf.“

Noch weiß er nicht, mit welchem Outfit er antritt

Noch nicht entschieden hat er sich, mit was für einem Outfit er zum Vorentscheid in der Live-Show antritt. In Berlin mit dabei sind seine Freundin, seine Schwester, die gesamte Familie. Daheim in Stuttgart hoffen viele, dass der einstige Teilnehmer der Sendung „Voice of Germany“ weiterkommt, unter anderem die DJane Alegra Cole. „Gregor hat nicht nur eine tolle Stimme“, sagt sie, „sondern ist auch sehr intelligent, freundlich und gut erzogen.“

Vor einem Jahr hat Gregor Hägele Abitur gemacht und sich erst mal auf eine Weltreise begeben. Die Reise hat er nun unterbrochen, um beim Vorentscheid mitmachen zu können. Aus fast 1000 Bewerbungen war er mit sechs anderen Kandidaten ausgewählt worden. Sein Song „Let Me Go“, das er mitgeschrieben hat, handelt davon, wie man seinen Weg findet, den man gehen sollte. „Das Lied ist ruhig, gefühlvoll, geht unter die Haut“, sagt er. Bisher durfte er es noch nicht öffentlich singen. Eigentlich wollte er auf Deutsch singen. Doch man hat ihn überredet, dass er für den internationalen Markt die englische Version wählt. „So let me go, if you love me so“, heißt es in dem Song.

Mit seiner Freundin will er nach Asien

Irgendwann will er wieder gehen, seine Weltreise fortsetzen. Der Plan ist Asien mit seiner Freundin, nachdem er zuletzt mit seiner Schwester in Australien war. Seine viele Freunde und Fans in Stuttgart hoffen freilich, dass seine Weltreise ihn nach Tel Aviv führt – zum ESC!