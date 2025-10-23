Green-Tech-Kongress in Stuttgart: Warum das Industrieland Baden-Württemberg auf grüne Technologien hofft

Die Green-Tech-Branche gilt als Zukunftshoffnung im Land. Welche Rolle spielt der Bereich für den Wirtschaftsstandort Baden-Württemberg bereits heute?
Das derzeitige Kriseln der Autobranche droht, dem baden-württembergischen Selbstbild als Industrieland ernste Risse zuzufügen. Umso dringlicher versuchen politische Entscheidungsträger nun, andere Sparten als wirtschaftliche Hoffnungsträger in Stellung zu bringen. Während Ministerpräsident Winfried Kretschmann Potenzial in der Rüstungsindustrie sieht, sollen Projekte wie der IPAI-Campus in Heilbronn das Land zum Zentrum für Künstliche Intelligenz machen. Ein weiterer Bereich, mit dem sich enorme Erwartungen verbinden: „Green Tech“, also ökologisch nachhaltige Technologien.