Green Berets verlassen Böblingen: Warum der US-Truppenabzug Fluch und Segen ist

Böblingen blickt mit einem lachenden und weinenden Auge auf den Abzug von US-Spezialkräften: Sie stehen nicht nur für Stau und Lärm, sondern sind auch gute Nachbarn.
Auf einmal geht alles ganz schnell. Was seit Jahren von den einen befürchtet, von den anderen herbeigesehnt wurde, steht in Böblingen nun unmittelbar bevor: Eine Verlegung von Truppenteilen weg von der US Army Panzerkaserne. „Der Abzug der Spezialkräfte hat begonnen“, sagte eine Sprecherin des entsprechenden US-Europakommandos jüngst gegenüber unserer Zeitung. Ein Paukenschlag in Böblingen mitten im erst wenige Tage alten Krieg gegen den Iran. Dabei sind die konkreten Auswirkungen vor Ort noch gar nicht absehbar. Nur, dass es sicher welche geben wird.