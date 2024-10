Die „Billboard Hot 100“ sind seit Jahrzehnten der Maßstab für musikalischen Erfolg in den USA. Jedes Jahr bieten sie Einblicke in den Geschmack des Publikums. Zusätzlich erstellt Billboard die „Greatest of All Time“-Ranglisten, die auf einer Gesamtbewertung der erfolgreichsten Songs und Künstler basieren.

Die „Billboard Hot 100“ sind die von Billboard veröffentlichten Single-Charts, in denen die beliebtesten Singles in den USA aufgeführt sind. Im Laufe der Geschichte der Hot 100 und ihrer Vorgängercharts haben viele Songs Rekorde aufgestellt. Einer dieser Rekorde ist die am längsten auf Platz 1 stehende Single „Old Town Road“ von Lil Nas X, die sich 19 Wochen lang auf dieser Position hielt. Doch der erfolgreichste Song ist er dennoch nicht. Die Beatles haben die meisten Nummer-Eins-Hits in den Charts: 20 Songs haben diese Position erreicht. Aber an der Spitzenposition der All-Time-Charts steht auch kein Beatles-Song.

„Greatest of all Time“: Billboard Charts

Billboard ist eines der einflussreichsten und ältesten Musikmagazine der Welt. Neben den regulären Hot 100 veröffentlicht Billboard auch Ranglisten der erfolgreichsten Songs und Künstler aller Zeiten. Diese „Greatest of All Time“-Charts sind eine Hommage an diejenigen, die die Musikgeschichte nachhaltig geprägt haben. Anlässlich des 50-jährigen Jubiläums der Hot 100 im Jahr 2008 erstellte das Billboard-Magazin eine Rangliste der 100 erfolgreichsten Songs sowie der erfolgreichsten Künstler. Die Liste wurde seitdem immer wieder aktualisiert.

Diese 10 Songs sind die „Greatest of all Time“ der US-amerikanischen Charts:

Blinding Lights – The Weeknd (2020) The Twist – Chubby Checker (1960) Smooth – Santana feat. Rob Thomas (1999) Mack The Knife – Bobby Darin (1959) Uptown Funk! – Mark Ronson feat. Bruno Mars (2015) How Do I Live – LeAnn Rimes (1997) Party Rock Anthem – LMFAO feat. Lauren Bennett & GoonRock (2011) I Gotta Feeling – The Black Eyed Peas (2009) Macarena (Bayside Boys Mix) – Los Del Rio (1996) Shape Of You – Ed Sheeran (2017)

Die „Greatest of All Time“-Billboard-Charts bewerten nicht nur, wie lange ein Song auf Platz 1 war, sondern auch seine gesamte Leistung und Beständigkeit in den Charts. Während „Old Town Road“ mit 19 Wochen auf Platz 1 den Rekord hält, liegt „Blinding Lights“ von The Weeknd an der Spitze der „Greatest of All Time“-Charts. Der Grund: „Blinding Lights“ blieb ganze 90 Wochen in den Hot 100 und zeigte über diese Zeit hinweg eine außergewöhnlich konstante Leistung.

Übrigens: Als das erfolgreichste Album in den US-Charts gilt „21“ von Adele. Die erfolgreichsten Künstler sind laut Billboard-Charts (Singles & Alben): The Beatles, The Rolling Stones, Elton John, Mariah Carey und Madonna.

„Greatest of All Time“ in Deutschland

Das deutsche Äquivalent zu „Blinding Lights“ in den USA ist der Song „Another Love“ von Tom Odell. Der Song war seit seiner Veröffentlichung im Jahr 2013 über 240-mal in den wöchentlichen Single-Charts vertreten. Auch aktuell (Stand: 17.10.2024) ist er noch immer in den Charts. Dabei hat „Another Love“ allerdings nie Platz 1 erreicht. Seine Topplatzierung ist Platz 9.

Auf „Another Love“ folgen „Roller“ von Apache 207, „Last Christmas“ von Wham!, „Can’t hold us“ von Macklemore und „Wonderful Dream“ von Melanie Thornton, womit in den Top 5 direkt zwei Weihnachtssongs vertreten sind. Auf Platz 6 liegt dann „Blinding Lights“ von The Weeknd.

Lange Zeit führte „Ein Stern“ von DJ Ötzi & Nik P. die Liste der Dauerbrenner in den deutschen Charts an. Mittlerweile liegt der Song mit 108 Wochen in den Charts nur noch auf Platz 13 der Rangliste.