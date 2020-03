1 Die ganze Nacht über hat die Polizei an dem Kreisverkehr am Ortsausgang Spuren gesichert. Foto: 7aktuell.de/Simon Adomat

Die Kriminalpolizei hat in der Nacht auf Freitag Spuren am Ortsausgang von Welzheim gesichert. Trauriger Anlass: Ein Spaziergänger hat dort ein lebloses Kind entdeckt. Ob es tot geboren wurde, ist unklar.

Welzheim - Am Donnerstagabend ist an einem Acker in Welzheim (Rems-Murr-Kreis) ein lebloser menschlicher Fötus entdeckt worden. Wie ein Polizeisprecher bestätigt, machte ein Spaziergänger am frühen Abend die grausige Entdeckung.

Auch am Morgen sind noch Polizisten vor Ort

In der Dämmerung begannen Spezialisten der Spurensicherung, das Gebiet beim Kreisel an der Bockseiche, am Ortsausgang Richtung Laufenmühle, zu untersuchen. Die Feuerwehr wurde hinzugezogen, um das Gelände auszuleuchten. Laut Augenzeugen wurden mehrere Spuren gesichert und abtransportiert. Auch am Freitagmorgen waren noch Polizisten vor Ort, um das Gebiet bei Helligkeit begutachten zu können.

Ob das Kind lebensfähig gewesen wäre, in welchem Entwicklungsstadium es sich befand und wie es zu Tode kam, ist bislang nicht bekannt.

Die Polizei stimmt gerade eine ausführlichere Meldung zu den Vorkommnissen mit der Staatsanwaltschaft ab. Vermutlich wird auch noch ein Zeugenaufruf mit einer genauen Ortsbeschreibung veröffentlicht.