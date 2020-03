55-Jährige tot in Wohnung gefunden

Grausiger Fund in Rudersberg

1 Die Polizei im Rems-Murr-Kreis ermittelt nach dem gewaltsamen Tod einer Frau. Foto: StZN/Weingand

Im Rems-Murr-Kreis ist eine Frau umgebracht worden. Am Dienstagmorgen rief ein Mann bei der Polizei an und meldete das Verbrechen – die Ermittler gehen davon aus, dass der Anrufer die 55-Jährige getötet hat.

Rudersberg - Eine 55-jährige Frau ist am Dienstagmorgen tot in einer Wohnung in Rudersberg (Rems-Murr-Kreis) aufgefunden worden. Gegen 5 Uhr hatte ein Mann den Notruf gewählt und die Polizei darüber informiert.

Beim Eintreffen der Rettungskräfte konnte der Frau nicht mehr geholfen werden, ein Arzt stellte nur noch deren Tod fest. Die Kriminalpolizei geht davon aus, dass der 52 Jahre alte Anrufer die Frau gewaltsam getötet hat. Danach versuchte der Mann offenbar, sich selbst das Leben zu nehmen. Wegen seiner schweren Verletzungen kam er in ein Krankenhaus.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Waiblingen dauern an. Weitere Informationen folgen.

Sie haben suizidale Gedanken? Hilfe bietet die Telefonseelsorge. Sie ist anonym, kostenlos und rund um die Uhr unter 0 800 / 111 0 111 und 0 800 / 111 0 222 und unter https://ts-im-internet.de/ erreichbar. Eine Liste mit Hilfsangeboten findet sich auf der Seite der Deutschen Gesellschaft für Suizidprävention: https://www.suizidprophylaxe.de/