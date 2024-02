Grausiger Fund in Filderstadt: Treibt ein Tierquäler im Weilerhau sein Unwesen?

1 Wohl eine junge getigerte Katze hat ihr Leben gelassen. Foto: imago/blickwinkel

Eine Spaziergängerin hat am Rande von Plattenhardt vor Weihnachten Überreste von Kaninchen und nun einen Katzenkopf gefunden. Das sagt die Polizei.











Etwas erschüttert wirkt Tina Martini immer noch. „Es ist wirklich gruselig“, sagt sie. Beim Gassigehen mit ihren Hunden hat sie am 30. Januar auf einer Wiese im Weilerhau auf Höhe des Pflegezentrums St. Vinzenz, also am Ortsrand von Plattenhardt, einen abgetrennten Katzenkopf entdeckt. „Die Hunde waren mit der Nase dran“, sagt sie. Den Fund beschreibt sie als frisch, der Kopf habe wohl nicht lang dort gelegen. Nach ihrem Eindruck habe er zu einer kleinen, eher jungen getigerten Katze gehört und sei sauber abgetrennt gewesen, „das war ein glatter Schnitt“. Tina Martini glaubt an ein Beil. Sie hat die Polizei gerufen, eine Streife hat den Kopf mitgenommen.