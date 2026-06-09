Grausiger Fund in Filderstadt: Prozess um Kofferleiche – Erster Verhandlungstag nichts für schwache Nerven

Der Prozess gegen einen 51-Jährigen beginnt mit Details zum Fundort der Toten: Der Mann soll eine 40-Jährige getötet und in einem Koffer an einem Bach in Filderstadt abgelegt haben.
Wegen Totschlags muss sich seit Dienstag ein 51-jähriger Mann vor dem Landgericht verantworten, der im vergangenen Sommer eine 40-jährige Frau getötet haben soll. Der Fall sorgte auch aufgrund der Auffindesituation des Opfers für großes Aufsehen: Der Täter soll die Frau in einen Rollkoffer gepackt haben, die Beine mit einer Krawatte zusammengebunden. Dann wickelte er, so die Anklage, das Gepäckstück in Folie und legte es bei einem Spielplatz in Filderstadt ab.