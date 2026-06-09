Grausiger Fund in Filderstadt: Prozess um Kofferleiche – Erster Verhandlungstag nichts für schwache Nerven

Der Prozess gegen einen 51-Jährigen beginnt mit Details zum Fundort der Toten: Der Mann soll eine 40-Jährige getötet und in einem Koffer an einem Bach in Filderstadt abgelegt haben.

Wegen Totschlags muss sich seit Dienstag ein 51-jähriger Mann vor dem Landgericht verantworten, der im vergangenen Sommer eine 40-jährige Frau getötet haben soll. Der Fall sorgte auch aufgrund der Auffindesituation des Opfers für großes Aufsehen: Der Täter soll die Frau in einen Rollkoffer gepackt haben, die Beine mit einer Krawatte zusammengebunden. Dann wickelte er, so die Anklage, das Gepäckstück in Folie und legte es bei einem Spielplatz in Filderstadt ab.

Wochen später kamen Beschwerden von Anwohnenden: Da liege Müll am Bach unter der Brücke. Auch der Geruch störte. Mitarbeitende des Bauhofs schauten nach. Als sie den Koffer öffneten, sahen sie Knochen. Der Chef des Bauhofs ging zur Polizei. Die untersuchte den Fundort und sperrte sofort ab, als klar war, dass dort menschliche Überreste lagen.

Der Leichenfund erschütterte vergangenen Sommer die Menschen in Filderstadt. Foto: Markus Lenhardt/dpa

Polizistin: Gerucht merkte man mehr als hundert Meter entfernt

Gleich der erste Prozesstag ist nichts für schwache Nerven. Der Angeklagte schweigt zwar. Aber eine Polizistin als Zeugin schildert, was an jenem Morgen im August 2025 in Filderstadt los war: Der Bauhofchef kam auf die Wache.

Zusammen fuhr sie mit ihm und einem Kollegen hin, so die 29-jährige Beamtin. „Schon am Parkplatz, mehr als hundert Meter entfernt, merkte man den Geruch“, sagt die Polizistin. Mit Handschuhen und Schutzanzügen seien sie zum Fundort gegangen. Weil sie beim Anblick gleich an menschliche Knochen dachten, lösten sie über die Leitstelle einen Einsatz aus - Spurensicherung und Kriminalpolizei rückten an. Sie und ihr Kollege hätten lediglich abgesperrt, daher könne sie keine weiteren Details zum Zustand von Koffer und Leiche nennen.

Dafür zeigt die Kammer Aufnahmen vom Fundort. Der Spielplatz an der Dietrich-Bonhoeffer-Straße ist an jenem Morgen im Hochsommer leer. Ein gepflasterter Weg führt eine Hecke entlang über einen kleinen Bach. Die Folie ist aufgerissen. Etwas ragt heraus. Ein Knochen vielleicht? Mehrere Zuschauende wenden den Blick ab, als im Saal 6 des Stuttgarter Landgerichts die „Lichtbildmappe 1“ aus den Polizeiunterlagen auf den großen Bildschirmen gezeigt wird.

Kofferleiche in Filderstadt war stark verwest

Denn schon zuvor war bei der Anklageverlesung zu hören gewesen: Der Fund war eine gruselige Angelegenheit. Die Tote war am 21. Juli zuletzt gesehen worden. In der Zeit zwischen dem 23. Juli und dem 7. August, als der Koffer entdeckt wurde, soll der Mann sie getötet haben. Die Leiche sei stark verwest und zum Teil skelettiert gewesen. Das ließ offenbar auch keinen Rückschluss darauf zu, wie sie umgebracht wurde. Die Staatsanwältin liest vor, der Mann habe „gewaltsam auf sie eingewirkt und dabei ihren Tod billigend in Kauf genommen“: Das ist die Definition des Tatbestandes Totschlag, darauf lautet die Anklage. Die Tat soll in der Wohnung des Mannes geschehen sein.

Mehrere Zeuginnen und Zeugen meldeten sich bei den Einsatzkräften, während die Spurensicherung sich zu schaffen machte. Der dunkle Sack am Bach war schon mehreren Aufgefallen. Gemeldet hatte den Fund aber niemand - erst als der Geruch zu stark wurde. Man hielt es für Müll. Dass dort ein Mensch lag, ahnte zunächst niemand.

Die Anklage geht aufgrund des starken Verwesungszustands davon aus, dass die Frau schon sehr bald nach ihrem Verschwinden getötet wurde. Der Mann sagt im Prozess zunächst nichts zur Tat oder seiner Person. Für das Verfahren sind sieben Verhandlungstage angesetzt.