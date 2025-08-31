1 Die Polizei ermittelt im Fall der Leiche, die in einem Koffer unter einer Brücke in Filderstadt gefunden wurde. Foto: Markus Lenhardt/dpa

Nachdem in Filderstadt-Bonlanden eine Leiche in einem Koffer gefunden wurde, ermittelt die Polizei auf Hochtouren. Zeugen werden gebeten, sich zu melden.











Seit Bauhof-Mitarbeiter am Donnerstag in der Nähe eines Spielplatzes in Filderstadt-Bonlanden eine stark verweste Leiche in einem Koffer gefunden haben, ist die Polizei den Hintergründen auf der Spur. Fest steht bereits, dass es sich bei der Toten um eine Frau handelt, das hat die Obduktion ergeben. Weiter unklar ist jedoch, wie alt die Frau war, um wen es sich handelt, wann und wie sie zu Tode kam. Die Polizei hofft auf weitere Hinweise von Zeugen.