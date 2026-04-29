Grausiger Fund im Thurgau: Leichenteile nahe Konstanz gefunden - Mann festgenommen

Auf einem Grundstück im Thurgau 20 Kilometer südwestlich von Konstanz werden Leichenteile entdeckt. Wer ist das Opfer? Die Ermittlungen laufen, ein Verdächtiger sitzt bereits in Haft.
Die Schweizer Polizei hat bei Ermittlungen in einem mutmaßlichen Tötungsfall auf einem Grundstück rund 20 Kilometer südwestlich von Konstanz menschliche Überreste gefunden. Sie hatte am Dienstag zuvor schon einen 50-jährigen Schweizer unter dringendem Tatverdacht festgenommen. Die Staatsanwaltschaft eröffnete gegen ihn ein Verfahren wegen des Verdachts auf vorsätzliche Tötung, wie sie mitteilte.