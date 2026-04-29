Grausiger Fund im Thurgau: Leichenteile nahe Konstanz gefunden - Mann festgenommen

Der Mann war in einer Beziehung mit einer 51 Jahre alte Frau. Ihre Verwandten hatten sie im Januar als vermisst gemeldet, wie ein Polizeisprecher sagte. Zur Nationalität der Frau wollte er keine Angaben machen. Ob es sich bei den menschlichen Überresten um diese Frau handelt, klären zurzeit Rechtsmediziner. Dies könne einige Tage in Anspruch nehmen, sagte der Sprecher. Der Einsatz fand am Dienstag auf einem Grundstück mit Einfamilienhaus in Engwang in der Gemeinde Wigoltingen im Kanton Thurgau statt.