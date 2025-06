Grausiger Fund bei Marbach: Drei Müllsäcke voller verwester Vögel – Peta setzt Belohnung für Hinweise aus

1 Dem Finder der Müllsäcke war auch der Verwesungsgeruch aufgefallen (Symbolbild). Foto: Imago/Panthermedia

Ein Spaziergänger hatte vergangene Woche bei Marbach drei Müllsäcke voller verwester Tierleichen gefunden. Die Tierrechtsorganisation Peta will helfen, den Fall aufzuklären.











Eine Gassirunde endete für Peter Jansen mit einer bösen Überraschung: Vergangene Woche entdeckte er an einer Böschung nahe der Unterführung am Ortsrand von Marbach in Richtung Poppenweiler drei Müllsacke voller stark verwester Vögel. Da deren Todesursache nicht mehr festzustellen war,brachte die Polizei die Säcke letztlich in eine Tierkörperbeseitigungsanstalt. Die Tierrechtsorganisation Peta will den Fund allerdings nicht so einfach auf sich beruhen lassen.