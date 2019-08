22-Jährige wird in Hessen durch Kopfschuss getötet

1 Am Dienstag wurde eine junge Frau tot auf einem Pferdehof gefunden. Foto: dpa

Am Dienstagabend wird eine junge Frau tot auf einem Pferdehof im hessischen Hofheim am Taunus gefunden. Nun steht die Todesursache der 22-Jährigen fest.

Hofheim - Nach dem Fund einer getöteten 22-Jährigen an einem Pferdehof in Hessen steht die Todesursache fest. Die Staatsanwaltschaft Frankfurt sprach am Freitag von einem Kopfschuss. Zuvor hatten darüber der Hessische Rundfunk und die „Bild“-Zeitung berichtet.

Die junge Frau war am Dienstagabend tot an dem außerhalb von Hofheim am Taunus gelegenen Pferdehof gefunden worden. Tatverdächtig ist ein 55-Jähriger aus Wiesbaden, der sich selbst bei der Polizei gemeldet hat. Laut Medienberichten soll es sich bei ihm um den Ex-Freund des Opfers handeln. Dazu machte die Staatsanwaltschaft noch keine Angaben.