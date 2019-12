Grausame Tat in Hardheim

1 Die Polizei sucht Zeugen zu einem besonders grausamen Fall von Tierquälerei in Hardheim. (Symbolbild) Foto: dpa/Carsten Rehder

Eine Frau hat ihre Katze in Hardheim im Neckar-Odenwald-Kreis am Samstag tot gefunden. Das Tier war auf übelste Weise zugerichtet. Die Polizei sucht Zeugen.

Hardheim - Bislang unbekannte Tierquäler haben am vergangenen Wochenende eine Katze in Hardheim (Neckar-Odenwald-Kreis) auf bestialische Weise getötet. Die Besitzerin entdeckte die übel zugerichtete Katze am Samstag. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Wie die Beamten mitteilen, fand die Besitzerin des Tieres ihre Katze in der Straße „Am Steinig“ in Hardheim-Gerichstetten am Samstagmorgen mit eingeschlagenem Gesicht und mit Kabelbindern zusammengebundenen Hinterbeinen.

Die Polizei bittet nun Zeugen, die in diesem Bereich verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 06283/50540 zu melden.