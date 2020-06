1 Der FC Liverpool ist nach 30 Jahren wieder englischer Meister. Foto: dpa/Jon Super

Instagram-Star Uwe Baltner, bekannt als der „singende Pendler“, hat dem FC Liverpool auf seine Art zum Titelgewinn in der Premier League gratuliert. Der Backnanger stimmt die Hymne des Traditionsvereins an.

Ludwigsburg - Mit der Hymne „You’ll Never Walk Alone“ des neuen englischen Fußballmeisters FC Liverpool würdigt der „singende Pendler“ Uwe Baltner den souveränen Titelgewinn des Teams. „Glückwunsch, Reds, Euer Traum ist in Erfüllung gegangen“, schreibt der Werbefachmann aus Backnang (Rems-Murr-Kreis) auf seinem Instagram-Account. Liverpool-Fan sei er eigentlich nicht, sagte der frühere Sportjournalist am Freitag der dpa. „Aber ich finde es klasse, wenn es so ein Team nach 30 Jahren endlich schafft.“

Baltners Gesängen auf der Fahrt ins Büro nach Ludwigsburg folgen mittlerweile 1,8 Millionen Abonnenten. Mit Schmackes und einem Lächeln gibt er am Steuer Popsongs, Raps und afrikanische Stücke zum Besten und filmt sich dabei.

Liverpool hatte am Donnerstagabend von einer Niederlage des Konkurrenten Manchester City beim FC Chelsea (1:2) profitiert und war erstmals Meister geworden. Das Team von Jürgen Klopp hat damit ausreichend Vorsprung auf den Tabellenzweiten und kann rechnerisch nicht mehr eingeholt werden. „You’ll Never Walk Alone“, eine Cover-Version der Liverpooler Beatgruppe Gerry & the Pacemakers, wird seit den 1960er Jahren im Stadion des FC Liverpool gespielt.