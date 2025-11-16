Gratisbörse in Weinstadt: Tauschen statt Wegwerfen – bei Mikrowelle und Bodenwischer schlagen Herzen höher

Schon vor dem Start bildet sich vor der Schnaiter Halle in Weinstadt eine Schlange. Beim 31. Warentauschtag wechseln Haushaltsdinge und Spielzeug mit Erfolg und nachhaltig den Besitzer.
Robert Auersperg steht am Rand und beobachtet recht zufrieden das Treiben um ihn herum. Und es ist gut was los an diesem Samstagmorgen in der Schnaiter Halle. Männer, Frauen und viele Familien kommen mit vollen Taschen herein, während andere Besucher das Gebäude mit nicht weniger vollen Tüten und Beuteln schon wieder verlassen. Es ist Warentauschtag in Weinstadt und dafür haben die Weinstädter trotz herrlich spätsommerlichem Wetter mit viel Sonnenschein im November wohl nur zu gerne ihre Keller ausgemistet.