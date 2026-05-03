Shakira hat am Samstagabend ein kostenloses Konzert an der Copacabana in Rio de Janeiro gespielt. Zwei Millionen Menschen kamen an den berühmten Strand, um die Performance live zu erleben.
Der "She-Wolf" heulte an der Copacabana vor rund zwei Millionen Menschen. Die kolumbianische Sängerin Shakira (49) hat am Samstagabend unter einem Vollmond ein Gratiskonzert in Rio de Janeiro gespielt. Nach Angaben des Bürgermeisters von Rio, Eduardo Cavaliere, strömten rund zwei Millionen Menschen an einen der berühmtesten Strände der Welt, um die Show zu erleben. Auf der Plattform X erklärte Cavaliere, der "She-Wolf" habe in Rio Geschichte geschrieben - eine Anspielung auf Shakiras Album aus dem Jahr 2009 und die von der Sängerin oft genutzte Selbstbezeichnung.