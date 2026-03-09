Gratis-Tattoos bei den Grünen: Junge Özdemir-Fans lassen sich Brezeln stechen – und erklären, warum

Bei der Wahlparty der Grünen in der Staatsgalerie gab es Gratis-Tattoos für die Gäste. Wer hat es sich stechen lassen?
Sie war in wenigen Minuten fertig – und soll sie ein Leben lang an diesen Abend erinnern: die kleine Brezel, die sich Anna-Lena Engelen bei der Wahlparty der Grünen in der Staatsgalerie Stuttgart auf den Oberarm hat tätowieren lassen. „Das war so eine spontane Idee bei uns im Wahlkampf-Team, erst gestern haben wir die Zusage des Tätowierers bekommen, dass er das macht“, erzählt die junge Frau.