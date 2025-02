1 Die Polizei ermittelt nach einer sexuellen Belästigung in der S-Bahn bei Böblingen. Foto: Kreiszeitung Böblinger Bote/Thomas Bischof

Zwei junge Frauen hatten am Mittwoch eine unangenehme Begegnung in der S1 in Richtung Herrenberg. Die Polizei ermittelt gegen einen älteren Herrn.











Zwei junge Frauen wurden am Mittwochnachmittag in der S-Bahnlinie 1 in Richtung Herrenberg zu Opfern einer sexuellen Belästigung. Wie die Polizei berichtet, waren die 18- und 19-jährigen Frauen in der Bahn unterwegs, als gegen 14.40 Uhr ein bislang unbekannter Mann neben ihnen Platz nahm.