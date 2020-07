1 TV-Star Grant Imahara stirbt mit nur 49 Jahren. Foto: imago images/MediaPunch

Der Technik- und TV-Star Grant Imahara ist tot. Er starb überraschend an einem Gehirnaneurysma und wurde nur 49 Jahre alt.

US-TV-Star Grant Imahara (1970-2020) ist am Montag mit nur 49 Jahren an den Folgen eines Gehirnaneurysmas gestorben. Das meldet das US-Portal "The Hollywood Reporter" unter Berufung auf einen Vertreter des US-Senders "Discovery". "Wir sind untröstlich, diese traurige Nachricht über Grant zu hören. Er war ein wichtiger Teil unserer Discovery-Familie und ein wirklich wunderbarer Mann. Unsere Gedanken und Gebete gehen an seine Familie", heißt es demnach in der Erklärung von Montag.

Die erste Staffel von "MythBusters" gibt es hier

Bekannt wurde Grant Imahara als Co-Moderator der Doku-Serie "MythBusters - Die Wissensjäger" (2003-2016) des Fernsehsenders Discovery Channel. In den Sendungen wurden Mythen wissenschaftlich überprüft. Der ausgebildete Elektrotechniker und Roboteringenieur war von 2005 bis 2014 und 2016 Teil der Sendungen. Zuletzt war Imahara in der Netflix-Dokumentation "White Rabbit Project" zu sehen.

Als Modelbauer arbeitete der Technik-Spezialist außerdem für viele Blockbuster wie "Vergessene Welt: Jurassic Park" (1997), "Star Wars: Episode I - Die dunkle Bedrohung" (1999), "Star Wars: Episode II - Angriff der Klonkrieger" (2002), "Terminator 3 - Rebellion der Maschinen" (2003), "Matrix Reloaded" (2003) oder "Star Wars: Episode III - Die Rache der Sith" (2005).