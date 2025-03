Grandioses Konzert in Stuttgart: So war’s beim ausverkauften Skunk-Anansie-Konzert

„The Last Showgirl“ Der neue Glanz der Pamela Anderson

Lange war der einstige „Baywatch“-Serienstar in der Öffentlichkeit auf die Rolle des Busenwunders reduziert. Ihr Talent als empathische Schauspielerin beweist Pamela Anderson nun in Gia Coppolas Sozialdrama „The Last Showgirl“. Eine Entdeckung!