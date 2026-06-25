Grandhotel in Freudenstadt: Wie rettet man einen Lost Place?

Das Grandhotel Waldlust zählte einst zu den Topadressen in Europa. In den 1970er-Jahren setzte der Niedergang ein. Nun will ein Verein das Haus retten.
Die Trompete klingt rauchig und gefühlvoll. Ihre Melodie schwebt durch den hohen Raum, vorbei am Stuck der alten Säulen. Das Publikum wippt im langsamen Rhythmus mit den Köpfen. Vor den großen Fenstern bleicht das Licht eines Frühlingstags aus. Der Bassist zupft eine Linie, zusammen mit Gitarre und Schlagzeug ergibt das einen Jazz, der alle in eine weiche Decke hüllt.