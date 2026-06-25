Grandhotel in Freudenstadt: Wie rettet man einen Lost Place?

Das Grandhotel Waldlust zählte einst zu den Topadressen in Europa. In den 1970er-Jahren setzte der Niedergang ein. Nun will ein Verein das Haus retten.

Die Trompete klingt rauchig und gefühlvoll. Ihre Melodie schwebt durch den hohen Raum, vorbei am Stuck der alten Säulen. Das Publikum wippt im langsamen Rhythmus mit den Köpfen. Vor den großen Fenstern bleicht das Licht eines Frühlingstags aus. Der Bassist zupft eine Linie, zusammen mit Gitarre und Schlagzeug ergibt das einen Jazz, der alle in eine weiche Decke hüllt.

Nach dem Stück sagt der Trompeter Joo Kraus ins Mikrofon: „Das tut mich beeinflussen beim Musikmachen, was ich hier in jeder Ecke sehe.“ Er hat schon in Amerika gespielt und in Berlin gelebt, und er kennt Kulturzentren mit wenig Ausstrahlung. In diesem alten Ballsaal tritt er zum ersten Mal auf, und seine Augen staunen.

Der Putz bröckelt von der Wand

An der Kassettendecke hängt nicht nur ein üppiger Kronleuchter, sondern auch die Tapete in Fetzen. Eins von den Panoramafenstern ist erblindet, im nächsten ist die Scheibe gesprungen. Vor gut hundert Jahren hat ein Kunstmaler die Wände dekoriert, das Motiv einer Schlittenfahrt hat sich gehalten. Links vom Bassisten sind rohe Backsteine zu sehen. Aber nicht wie in einer Szenekneipe, die mit rauem Charme originell sein will. Hier ist schlicht der Putz von der Wand des alten Grandhotels gebröckelt.

„Dieser Saal atmet Geschichte“, sagt Joo Kraus bewundernd. „In Berlin wär so ein Laden jeden Abend voll.“ In Freudenstadt im Schwarzwald sind an diesem Sonntagabend 90 Besucher zum Jazzkonzert gekommen. Sie werden Zeugen einer Verwandlung.

In den 1920er Jahren strahlte der Glanz bis nach Amerika

Dieses traditionsreiche Hotel mit wechselvoller Geschichte erfindet sich gerade neu. Im Jahr 1900 wurde die „Waldlust“ am Ende eines Villenviertels in Panoramalage erbaut. Hinter dem Haus standen hohe Tannen und Fichten an einem schützenden Hang, vorne boten großzügige Balkone einen weiten Blick über das Land. Bald musste das Luxushotel in mehreren Schritten vergrößert werden. In den 1920er Jahren strahlte sein Glanz bis nach Amerika, in New York unterhielt es ein eigenes Reservierungsbüro. Schauspieler aus Hollywood stiegen in der „Waldlust“ ab, der europäische Hochadel nutzte die Sommerfrische zu Ausritten in den Wald. In den 1970er Jahren setzte ein langer Niedergang ein, 2005 übernachtete der letzte Gast in einem der 140 Zimmer.

Der leer stehende Kasten wurde allmählich zum Gruselhotel. Die Serie „Haunted – Seelen ohne Frieden“ wurde hier gedreht, das „Horrorcamp“ sendete zwei Tage im Livestream. Fotografen pilgerten zu diesem Lost Place, dessen weiße Fassade und rote Ziegeldächer aber noch immer den Glanz der Belle Epoque erahnen lassen.

Der Verein der Denkmalfreunde stemmt sich gegen den Verfall. 150 Mitglieder zeigen im Ehrenamt großen Einsatz. Sie wollen dem Geisterhotel ein neues Image geben. „Die ‚Waldlust‘ lebt vom Glanz der Zwanzigerjahre“, sagt der Vorsitzende Matthias Jarcke, „wie bei einer Restauration wollen wir das kulturelle Leben dieser Epoche freilegen.“

Bildende Künstler machten den Anfang: Studenten verschiedener Hochschulen bekamen die Chance, ein Zimmer oder einen Flur nach ihren Vorstellungen zu gestalten. Ein Koreaner strapazierte die Sehgewohnheiten, mit viel schwarzer Farbe verwandelte er eine Suite in eine Dystopie. Am zugewachsenen Flanierweg, der hinterm Hotel durch den Wald führt, entstanden Skulpturen.

Das Haus gehört einem Multimillionär aus Wiesbaden

Jetzt bekommen die Musiker ihre Chance: Bis in den Herbst gibt es eine undogmatische Konzertreihe mit Jazz, Rock und Klassik. Siegfried Schmidt, ein Lokaljournalist im Ruhestand, der sich um das alte Haus kümmert, als sei es sein Kind, stellt sich die Zukunft so vor: „Erst wollen wir uns ein sattelfestes Standing als Kulturinstitution erarbeiten. Wenn das gelungen ist, können wir auch wieder populäre Interessen bedienen. Bis dahin werden alle Anfragen nach Ghosthunting-Events abschlägig beantwortet.“

Die Zukunft hängt allerdings nur zum Teil an der Strahlkraft der Musiker. Die Besitzverhältnisse der „Waldlust“ sind schwierig. Vor fast 40 Jahren hat Wolfgang Thust das Hotel gekauft. Er kann nichts für seine Familie – sein Bruder Eberhard machte bundesweit Schlagzeilen und kam ins Gefängnis, weil er den Vater von Steffi Graf erpresst hat. Wolfgang Thust ist 80 Jahre alt und nach eigener Aussage über den Strukturvertrieb von Finanzdienstleistungen zum Multimillionär geworden. Das Traditionshotel wollte er als Schulungszentrum für seine Verkäufer nutzen. Als 1989 die Mauer fiel, schwärmten diese nach Ostdeutschland aus, und der Schwarzwald lag plötzlich ungünstig.

Alle Versuche, das Hotel zu verkaufen, scheiterten. Wolfgang Thust lebt in einer Villa in Wiesbaden, schaut von dort aus entspannt dem Verfall seiner Immobilie zu, verpachtet sie für 100 Euro im Monat an die Denkmalfreunde und sagt, dass er keine aktuellen Pläne habe. „Weil ich sehr zufrieden bin mit diesen Leuten, kann ich mir auch einen langfristigen Pachtvertrag vorstellen. Der Verein kann das Hotel auch erwerben, aber er hat ja keine Mittel.“

Für die Denkmalfreunde ist eine langfristige und gemeinnützige Lösung sehr wichtig. Denn nur unter dieser Voraussetzung können sie Geld vom Denkmalschutz akquirieren. Im Sommer wollen sie den Hotelbesitzer mit dem Bürgermeister von Freudenstadt zusammenbringen. „Der soll ihm die Stadt zeigen“, wünscht sich der Vereinsvorsitzende Jarcke, „damit er sieht, welche Bedeutung die ‚Waldlust‘ hat.“

Freudenstadt große Zeit

Freudenstadt wurde im Jahr 1599 gegründet. Mitten im Nordschwarzwald ließ Herzog Friedrich von Württemberg die erste Planstadt nördlich der Alpen anlegen. Nach dem Vorbild der italienischen Renaissance schuf sein Baumeister Heinrich Schickhardt einen Grundriss wie ein Mühlespiel, vom quadratischen Marktplatz gingen vier Straßen in alle Richtungen ab. Die Freudenstädter wussten allerdings mit dieser Sensation nichts Rechtes anzufangen. Sie vermüllten die Arkaden, die um den Marktplatz liefen. Im 19. Jahrhundert trat wieder ein Visionär auf den Plan. Mit großem Ehrgeiz verwandelte der Bürgermeister Alfred Hartranft von 1876 an das Provinzstädtchen in einen Höhenkurort. Die „Waldlust“ erinnert an die große Zeit.

Deshalb kämpfen die Denkmalfreunde mit Hingabe für den Erhalt dieses Bauwerks. Rund 150 Veranstaltungen wollen sie dieses Jahr organisieren: Jeden Mittwoch gibt es eine Denkmalführung, einmal im Monat eine Tour für Fotografen. Am Samstag vor dem Jazzkonzert wurde die Teehalle für einen Hochzeitsempfang vermietet. Im Oktober lassen junge Musiker der Hochschule in Freiburg die 1920er Jahre erklingen – sie singen Lieder und Arien nach Noten aus dem Fundus des Grandhotels.

Die Denkmalfreunde erinnern an Sisyphus

„Hier wurde früher bestimmt Absinth getrunken“, sagt der Trompeter Joo Kraus zwischen zwei Stücken. Er zeigt zur Musikmuschel, in der einst die Tanzkapelle gespielt hat, und behauptet ironisch grinsend: „Da hinten haben wir altes Zeug gefunden.“ In der Pause reicht das Angebot an Getränken allerdings nur von Cola bis Rotwein, dazu gibt es Butterbrezeln und Nüsschen, mehr hat die Küche des Luxushotels nicht mehr zu bieten.

Die idealistischen Denkmalfreunde erinnern an Sisyphus, der tapfer seinen Stein den Berg hinaufwälzt. Wird er je oben ankommen? Siegfried Schmidt schwebt vor, einen kleinen Teil des Hauses als stilvolles Boutiquehotel mit 25 Zimmern zu betreiben. Doch selbst wenn das gelingt – wie will der Verein den Verfall des alten Gemäuers aufhalten?

Die Kreisstadt Freudenstadt hat knapp 25 000 Einwohner. Interessante Querverbindungen laufen durch die örtliche Gesellschaft. Siegfried Kögel leitet das Kinder- und Jugendreferat der Stadt, aber er ist auch bestens vernetzt in der Jazz-Szene. In Stuttgart arbeitete er unter anderem für das Theaterhaus. Er strahlt, weil er Joo Kraus für die „Waldlust“ engagieren konnte. Der spielt als Zugabe den „Alpert Drive“, eine Hommage an den legendären Trompeter Herb Alpert, dessen Musik nach mexikanischer Lebensfreude klingt. Nach virtuosen Läufen setzt Kraus sein Instrument ab und pfeift ausgelassen die Melodie. Über das Publikum hinweg bedankt er sich bei Siggi Kögel. „Es gibt so ein paar, die reißen das Ding“, sagt der Jazzer, „und plötzlich wird die Stadt cool.“