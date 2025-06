Grand Prix von Österreich: Formel-1-Pilot Norris holt sich Pole Position in Spielberg

Formel-1-Pilot Norris holt sich Pole Position in Spielberg

1 Der WM-Zweite Lando Norris startet in Spielberg von Platz eins. Foto: Darko Bandic/AP/dpa

Max Verstappen verpasst beim Red-Bull-Heimspiel die Pole Position klar. Branchenführer McLaren steht mit Lando Norris ganz vorne.











Link kopiert



Spielberg - McLaren-Pilot Lando Norris ist zur Pole Position für das Formel-1-Rennen in Österreich gerast. Der WM-Zweite aus England verwies auf dem Red-Bull-Ring in Spielberg mit einer Hammerrunde Ferrari-Fahrer Charles Leclerc auf den zweiten Platz. Für Norris war es die dritte Pole in diesem Jahr und die zwölfte insgesamt. Dritter wurde der WM-Führende Oscar Piastri im zweiten McLaren.