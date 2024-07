Grand Prix in Silverstone: Geri Halliwell unterstützt Christian Horner

1 Geri und Christian Horner mit den Kindern Monty, Olivia und Bluebell. Foto: Getty Images/Mark Thompson

Das Drama scheint hinter ihnen zu liegen: Ex-Spice-Girl Geri Horner hat sich nach den Vorwürfen gegen ihren Ehemann Christian Horner beim Großen Preis von Großbritannien in Silverstone neben ihm gezeigt. Die beiden machten ihren harmonischen Auftritt zur Familiensache.











Geri Halliwell (51) hat ihrem Ehemann, Red-Bull-Racing-Teamchef Christian Horner (50), bei der Formel 1 in Silverstone am Sonntag (7. Juli) einen Besuch abgestattet. Und sie kam nicht alleine: Der gemeinsame Sohn Montague (7), Halliwells Tochter Bluebell (18) und Christian Horners Tochter Olivia (10) waren mit von der Partie. Zusammen zeigte sich die Familie vor den Fotografen, das Ex-Spice-Girl und der Formel-1-Teamchef verfolgten dabei Arm in Arm die Vorbereitungen für das Rennen.