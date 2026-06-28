Grand Prix in Österreich: Russell bei Hitze-Spektakel in Spielberg vor Verstappen

Mercedes gewinnt in Österreich das siebte von acht Rennen der Formel-1-Saison. Der Brite George Russell nutzt seinen ersten Startplatz. Dahinter schenken sich zwei Ex-Weltmeister nichts.
Spielberg - Nach seinem Spektakelsieg in der Gluthitze von Spielberg hatte George Russell nur einen Wunsch. "Ich freue mich sehr auf einen Drink", sagte der britische Mercedes-Fahrer nach seinem zweiten Triumph in dieser Formel-1-Saison. Der Schweiß tropfte dem Briten bei Temperaturen von mehr als 34 Grad im Schatten vom Kinn, die enormen Strapazen des packenden Großen Preises von Österreich waren dem 28-Jährigen anzusehen. Ausgerechnet an diesem heißen Sommertag funktionierte sein Trinksystem im Auto nicht, trotzdem gelang den Silberpfeilen im achten Rennen der siebte Erfolg des Jahres.