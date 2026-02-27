Grand Prix de la Baguette: Kleiner Stadtteil-Bäcker gewinnt Pariser Baguette-Wettstreit

3 Der Gewinner des Pariser Baguette-Wettstreits qualifizierte sich unter 143 teilnehmenden Bäckereien. Foto: Michael Evers/dpa

Paris - Eine kleine Stadtteil-Bäckerei hat in Paris den renommierten Grand Prix de la Baguette gewonnen. "Ich habe zum ersten Mal teilgenommen und gleich gewonnen", freute sich Sithamparappillai Jegatheepan, der Inhaber der Bäckerei "Le Fournil de Didot" im 14. Arrondissement. Mit seinem "Baguette Tradition" qualifizierte der 43-Jährige sich unter 143 teilnehmenden Bäckereien an dem zum 33. Mal organisierten Wettbewerb. Beurteilt wurden die Brote nach Kriterien wie Geschmack, Geruch, Kruste und Textur. Kunden drängten sich am Vormittag in der kleinen Bäckerei, um dem Bäcker und seinem strahlenden Team zu gratulieren.