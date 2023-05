Gastronomie in Stuttgart

Bereits vor der Ausschreibung der Pacht haben sich 53 Wirtinnen und Wirte für das Grand Café Planie in Stuttgart beworben. Beim Neustart könnte es weitere Verzögerungen geben, geht aus einer Antwort auf die Anfrage von MdL Friedrich Haag (FDP) hervor.









Noch hat der Landesbetrieb Vermögen und Bau als Eigentümer die Pacht für das seit anderthalb Jahren geschlossene Grand Café Planie nicht offiziell ausgeschrieben, da haben sich 53 Wirtinnen und Wirte beim Land gemeldet, die das Kaffeehaus am Karlsplatz übernehmen wollen. Diese Zahl geht aus der Antwort hervor, die der Landtagsabgeordnete (MdL) Friedrich Haag (FDP) am Dienstag auf seine Anfrage von Gisela Splett (Grüne), der Staatssekretärin im Finanzministerium, erhalten hat. Eine Neuverpachtung wird demnach erst für Anfang 2024 angestrebt. Angesichts der „angespannten Marktsituation im Bausektor“ könne jedoch „ein zeitlicher Mehrbedarf nicht ausgeschlossen werden“, erklärt Splett. Es kann also auch noch länger dauern.