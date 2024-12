Granate! : Die schönste Fashion-Farbe für die Weihnachtsfeier

Die Weihnachtszeit ist jedes Jahr die Hochsaison für festliche Feiern - vom gemütlichen Adventstreffen mit Freunden bis zur seriösen Firmenfeier. Inmitten der klassischen Farbpalette aus Rot, Gold und Grün sticht eine Nuance 2024 besonders hervor: Granate. Dieser tiefe, satte Rotton, der an glänzende Granatapfelkerne erinnert, verkörpert Eleganz und Festlichkeit, ohne aufdringlich zu wirken. Granatapfelrot ist die perfekte Wahl für jede Art von Weihnachtsfeier. So kann der festliche Rotton für unterschiedliche Anlässe gestylt werden.

Monochromer Look in Granate für festliche Anlässe

Für glamouröse Weihnachtsfeiern ist ein monochromer Look in Granate unschlagbar. Ein fließendes Midi-Kleid in diesem Farbton wirkt zeitlos elegant, während eine Kombi aus Bluse und Hose selbstbewusst wirken. Kombiniert mit zarten High Heels und goldenem Schmuck wird der Monochrom-Look zur perfekten Wahl für gehobene Weihnachtsfeiern im schicken Restaurant. Wer sich gerne an aktuellen Trends orientiert, kann den Look mit einer passenden Clutch in rötlichen Metallic-Tönen oder Lederoptik abrunden.

Lässiger Advents-Look: Granate trifft auf Denim

Nicht jede Weihnachtsfeier verlangt nach einem eleganten Kleid. Für ein ungezwungenes Treffen mit Freunden oder die Weihnachtsfeier im Verein ist die Kombination von Granate und Denim genau richtig. Ein kuscheliger Pullover oder ein Samtblazer in Granate harmonieren wunderbar mit einer klassischen Jeans. Abgerundet wird der Look durch Ankle Boots und eine schlichte Crossbody-Bag. Dieser Stil schafft den perfekten Spagat zwischen bequem und modisch, ohne overdressed zu wirken.

Dezente Highlights mit Accessoires in Granate

Für all jene, die Granate als Farbe eher subtil einsetzen möchten, sind Accessoires die ideale Wahl. Eine granatrote Tasche, ein Paar auffällige Ohrringe oder ein Schal in diesem Farbton setzen edle Akzente und können auch schlichtere Outfits aufwerten. Besonders wirkungsvoll: ein kleiner Farbtupfer in Granate zu einem schwarzen Hosenanzug oder einem cremefarbenen Strickkleid. Diese Details machen jedes Outfit zu einem festlichen Hingucker, ohne den Gesamtlook zu dominieren.

Styling-Knigge für die Weihnachtsfeier

Damit das Outfit nicht nur stilvoll, sondern auch dem Anlass entsprechend ist, sollten ein paar grundlegende Regeln beim Styling für die Weihnachtsfeier beachtet werden:

Gibt es einen Dresscode? Für eine Firmenfeier ist ein eleganter Look meist die sicherste Wahl, während private Feiern mehr Spielraum für Individualität bieten. Der Dresscode bestimmt auch den Einsatz von Farbe beim Styling: Granate ist bereits ein intensiver Farbton. Neutrale Farben oder dezente Accessoires wirken dazu ausgleichend. Zudem stellt sich die Frage nach dem Programm der Weihnachtsfeier: Bequeme Schuhe und ein Outfit, das Bewegungsfreiheit bietet, sorgen dafür, dass die Feier in vollen Zügen genossen werden kann.