Steven Spielberg (79) gehört nun zum exklusiven EGOT-Kreis. In diesem Klub sind Künstlerinnen und Künstler versammelt, die jeweils einen Emmy, Grammy, Oscar und Tony Award gewonnen haben - die vier wichtigsten Auszeichnungen der US-Unterhaltungsbranche. Spielberg gehört seit Sonntagabend zu diesem besonderen Kreis. Der Filmemacher feierte in Los Angeles seinen ersten Grammy-Gewinn: Die Auszeichnung bekam der 79-Jährige für den Dokumentarfilm "Music by John Williams", der in der Kategorie "Bester Musikfilm" gewann.

Das ist die Awards-Sammlung von Steven Spielberg Den Grammy kann Spielberg nun zu seiner umfangreichen Trophäensammlung stellen. Vier Emmy Awards - die als renommierteste Fernsehpreise der USA gelten - hat er bereits gewonnen: für die Produktionen "The Pacific", "Band of Brothers", "A Pinky & The Brain Christmas" und "Taken". Einen Tony Award, die wichtigste Auszeichnung für Theater- und Musicalproduktionen am Broadway, erhielt er als Produzent des Musicals "A Strange Loop". Zudem stehen bei ihm drei Oscars im Regal: Zwei für "Schindler's Liste" - als bester Film und für die beste Regie - sowie einer für die Regie von "Der Soldat James Ryan". Bei den Grammys war der Filmemacher 2026 zum ersten Mal nominiert.

Mit Steven Spielberg steigt die Zahl der EGOT-Preisträger auf 22 Persönlichkeiten, die im Wettbewerb jeweils einen Emmy, Grammy, Oscar und Tony gewonnen haben. Zu diesem exklusiven Kreis zählen unter anderem Rita Moreno, Audrey Hepburn, Mel Brooks, Elton John, Whoopi Goldberg, John Legend, Andrew Lloyd Webber, Jennifer Hudson und Viola Davis. Auch die Komponisten Richard Rodgers und Alan Menken sowie das Songwriter-Duo Benj Pasek und Justin Paul gehören dazu.

Kommt noch ein Oscar für Steven Spielberg dazu?

Nach dem Grammy-Triumph hat Steven Spielberg in diesem Jahr auch wieder die Chance, seine Oscar-Sammlung zu erweitern. Er ist Produzent von "Hamnet" - das Drama geht am 15. März unter anderem in der Kategorie "Bester Film" in das Rennen um die Goldjungen. Insgesamt ist der Film acht Mal für den Oscar nominiert.