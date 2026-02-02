Besondere Ehre für Steven Spielberg: Mit seinem Grammy-Gewinn ist er nun Mitglied im EGOT-Klub. Nur 22 Künstlern ist das bisher gelungen.
Steven Spielberg (79) gehört nun zum exklusiven EGOT-Kreis. In diesem Klub sind Künstlerinnen und Künstler versammelt, die jeweils einen Emmy, Grammy, Oscar und Tony Award gewonnen haben - die vier wichtigsten Auszeichnungen der US-Unterhaltungsbranche. Spielberg gehört seit Sonntagabend zu diesem besonderen Kreis. Der Filmemacher feierte in Los Angeles seinen ersten Grammy-Gewinn: Die Auszeichnung bekam der 79-Jährige für den Dokumentarfilm "Music by John Williams", der in der Kategorie "Bester Musikfilm" gewann.