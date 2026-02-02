17 Egal ob Chappell Roan, Heidi Klum oder Addison Rae: Die Stars zeigen auf dem Roten Teppich viel nackte Haut. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire

Bei der Verleihung der Grammy Awards ist auch modisch einiges geboten: Von cool, über schräg bis hin zu freizügig. Hier sehen Sie die Hingucker-Looks des Abends.











Eigentlich geht es bei den Grammy Awards ja um Musik. Doch die wichtigste Preisverleihung der Musikbranche ist längst mehr als das – sie ist mittlerweile auch eine Art Modeschau. Egal ob Heidi Klum, Addison Rae oder Chappell Roan. Die Stars haben sich für ihren Auftritt auf dem Roten Teppich einiges einfallen lassen: Der Dresscode bei der 86. Ausgabe der Grammys lautete offenbar: je mehr nackte Haut, desto besser.