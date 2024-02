Grammy Awards 2024: Cool, schräg, besonders – die Outfits der Stars

18 Elegant wie eine Hollywood-Diva: Taylor Swift bei den 66. Grammy Awards. Foto: AFP/ROBYN BECK

Bei Verleihung der Grammy Awards ist die Mode der Stars immer ein Eyecatcher: cool, oftmals schräg und immer ganz besonders. Hier sehen Sie die schönsten Looks des Abends.











Die Mode bei den Grammy Awards hätte eigentlich eine eigene Kategorie verdient: Die Outfits der Stars bei der Musikpreisverleihung sind oftmals schräg, immer ausgefallen und selten langweilig. Auch in diesem Jahr in Los Angeles enttäuschten die Stars nicht. Allerdings sorgten insbesondere die weiblichen Stars für Staunen: mit Eleganz im Glamourstil der goldenen Hollywood-Ära, langen, eleganten Roben, wellendem Haar und neckischem Schmuck. Hier die schönsten Looks von der 66. Grammy-Verleihung am 4. Februar aus der Crypto.com-Arena in Los Angeles: