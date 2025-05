Grafische Arbeiten, Malerei und dreidimensionale Kunst: Stuttgarter Künstler Dümmel, Lagosch und Heger starten mit „RAUM 1“

1 Die Werke von links nach rechts: Prof. Thomas Heger - Wege 1 (2013), Anna Lagosch – Beziehungen (2025), Moritz Dümmel – 5 Glasschlüssel am Metallring (2024), Dümmel – o.T., Kohle und Grafit auf Papier (2024). Foto: Moritz Dümmel

Die diplomierten Künstler Moritz Dümmel, Anna Lagosch und ihr Betreuer an der Freien Kunstschule Stuttgart, Prof. Thomas Heger, zeigen in der Ausstellung „RAUM 1“ erstmals ihre Arbeiten zusammen.











Moritz Dümmel und Anna Lagosch haben kürzlich erfolgreich ihr Diplom an der Freien Kunstschule Stuttgart abgeschlossen. Als Betreuer stand ihnen Prof. Thomas Heger zur Seite. Zum ersten Mal zeigen sie ihre Arbeiten gemeinsam. „Drei künstlerische Positionen, eigenständig gewachsen, im Austausch verbunden“, heißt es in der Einladung zur Ausstellung „RAUM 1“, die am 7. Mai ab 19 Uhr mit einer Vernissage in der Aixheimer Straße 12 in Stuttgart gestartet ist.