In einem Internetforum kursiert das Video eines vollflächig mit Graffiti verunstalteten Nahverkehrszugs – und sorgt eher für Häme als für Begeisterung. Die Bahn spricht von Vandalismus und Reinigungskosten in vierstelliger Höhe.

Auf einen genussvollen Blick ins Remstal haben Fahrgäste der S2 nach Schorndorf in den vergangenen Tagen auf ihrer Tour verzichten müssen. Denn statt durchsichtiger Fenster gab es in dem Nahverkehrszug zumindest in den vorderen Abteilen nur eine silbergraue Farbfläche zu sehen. Unbekannte Sprayer hatten die S-Bahn vollflächig mit Sprühlack eingesoßt. Statt des gewohnten Designs ist auf der Außenhülle nur noch der offenbar für zwei Stuttgarter Vertreter der Graffiti-Szene stehende Schriftzug CORYSC zu erkennen – in Riesenlettern und unbeeindruckt von Automatiktüren oder Fensterdichtungen.

Reichlich Lackfarbe im Rucksack, aber kein Verständnis fürs künstlerische Detail

Was für Passagiere eher ein Ärgernis darstellen dürfte, wird in Sprayer-Kreisen als Erfolgscoup verbucht. Tatsächlich kursiert bereits ein Video vom an der Bahnsteigkante haltenden Nahverkehrszug im Netz, hochgeladen auf dem Internetportal Reddit gibt es im Stuttgart-Forum einen gut zehn Sekunden langen Clip zu sehen. Per Wackelkamera festgehalten zeigt der Schwenk, dass die Sprühdosen-Artisten an künstlerischer Detailarbeit wenig Interesse hatten, dafür aber reichlich Lackfarbe im Rucksack.

Wann und wo die Sprayattacke auf die S2 stattgefunden hat, will die Deutsche Bahn nicht sagen. „Sicherheitskonzepte wirken nur, wenn Details nicht öffentlich werden“, heißt es in einer schriftlichen Antwort an unsere Redaktion. Immerhin verrät ein Bahnsprecher, dass die Beseitigung des großflächigen Farbauftrags einschließlich der Standzeit in der Werkstatt im konkreten Fall einen „mittleren vierstelligen Eurobetrag“ kosten dürfte – mindestens.

Die Bahn spricht nicht von Kunst, sondern von Sachbeschädigung

Der Zug ist mittlerweile aus dem Betrieb genommen, die Deutsche Bahn spricht von Vandalismus. Graffiti an Bahnhöfen und Fahrzeugen seien weder Kavaliersdelikt noch Kunst, sondern schlicht eine Sachbeschädigung. Die Reinigung koste Geld, das aus Sicht der Bahn „für mehr Komfort und Service für Fahrgäste besser investiert wäre.

Außerdem brächten sich Täter bei den Sprayaktionen in Lebensgefahr. „Die Risiken des Bahnbetriebs, etwa durch rollende Züge oder Hochspannung in den Oberleitungen, werden immer wieder falsch eingeschätzt und führen oft zu schweren Unfällen“, schreibt der Bahnsprecher in der Stellungnahme. Den bundesweiten Schaden durch Graffiti hat der Schienenkonzern im Jahr 2022 mit 12,1 Millionen Euro beziffert. Die Sprühaktionen machen in der Bahnstatistik mehr als zwei Drittel der insgesamt 35 000 Vandalismus-Vorfälle aus – trotz aller Kontrollen und der auch mit der Möglichkeit zur Identifizierung der Täter durch die Bundespolizei eingesetzten Videotechnik. Für den Schutz der Fahrzeuge setzt die Bahn eine Spezialbeschichtung ein, um die Lackfarbe besser vom Fahrzeug schrubben zu können. Gereinigt werden muss dennoch.

Kommentar: „Das sieht halt einfach hart scheiße aus“

Dass die heimlich bearbeitete Quadratmeterzahl bei der verunstalteten S2 stattlich ist, das Motiv aber reichlich uninspiriert daherkommt, ist auch in der Kommentarspalte des Stuttgart-Forums nachlesbar. „Man könnte so coole Sachen sprayen, aber nein, es muss ein hässliches Tag sein“, schreibt ein Reddit-Nutzer, ein anderer Teilnehmer urteilt über die Sprayaktion mit dem Satz: „Das sieht halt einfach hart scheiße aus.“

Positiv äußert sich so gut wie niemand über den vollflächig besprühten Zug, das Motiv wird wahlweise als „lahm“ und „nicht wirklich prickelnd“ bezeichnet. Ein Nutzer erinnert sich, mal einen im Intercity-Design gestalteten Regionalexpress gesehen zu haben. „Das war der einzige besprayte Zug, den ich witzig fand“, merkt er an. Als besonderes Tabu gilt im Stuttgart-Forum übrigens, dass die Sprayer die Fenster und Türen nicht frei von Farbe gehalten haben. „Wenn die Ticketpreise steigen, jammern wieder alle“ drückt sich ein weiterer Reddit-Nutzer aus.