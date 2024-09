Jugendliche des Jugendrats Weilimdorf und der Stuttgarter Künstler Bernad Sakic haben die Umspannstation der Stuttgart Netze in der Pforzheimer Straße mit einem bunten Graffiti verschönert. Dabei ging es um mehr als ums Optische.

Gemeinsam mit dem Stuttgarter Graffiti-Künstler Bernad Sakic haben Jugendliche des Jugendrats Weilimdorf die Umspannstation der Stuttgart Netze in Stuttgart-Weilimdorf in einen bunten Hingucker verwandelt.

Statt grauer Fassade zieren nun besondere Motive das Stromhäuschen in der Pforzheimer Straße.

Lesen Sie auch

Stuttgarter Künstler nimmt die Jugendlichen an die Hand

Initiiert wurde die Kunst-Aktion vom Jugendrat des Stadtteils Weilimdorf und der Mobilen Jugendarbeit. Für die Durchführung gab es Verstärkung durch den Künstler Bernad Sakic, auch bekannt als „Kosmik One“, der das Projekt leitete.

Mit dem bunten Graffiti soll nicht nur der Stadtbezirk attraktiver werden, auch die kreative Entfaltung der Jugendlichen war Ziel des Projekts. „Es war mir wichtig, den Jugendlichen nicht nur Techniken zu vermitteln, sondern ihnen auch zu zeigen, wie sie ihre eigenen Ideen und Botschaften durch Kunst ausdrücken konnten“, sagt Sakic.

In einem Workshop führte der Künstler die jungen Menschen zunächst in die Kunst des Graffitis ein, bevor es mit Spraydosen an die Fassade ging.

Motive zeigen Verbundenheit zum Bezirk

Kreativ ausleben und dabei den Lokalbezug deutlich machen, ist das Ziel der Gruppe. Auf vorbereitete Silhouetten gestalteten die Jugendlichen dann die ausgewählten Motive. „Wir wollten etwas schaffen, das unsere Verbundenheit mit Weilimdorf zeigt“, erklärt Lara Oberger, eine der zwei Jugendrat-Vorsitzenden.

Mit dieser Vision sprühten die Jugendlichen das Jugendratslogo, das Wappen von Weilimdorf, den Wolf aus Wolfbusch und den Löwe des Löwenmarkts auf die Fassade der Umspannstation.

Die Aktion kommt gut an

Bezirksvorsteher Julian Schahl lobt den Tatendrang der Jugendlichen. Er sagt: „Dieses Projekt war eine wunderbare Möglichkeit, jungen Menschen eine Plattform für ihre Kreativität zu bieten.“ Für die kaufmännische Geschäftsführerin der Stuttgart Netze, Marlies Hummel-Dietz, sei das Ergebnis ein gutes Beispiel, was geschieht, wenn Gemeinschaft und Kreativität zusammenkommen.

Finanziert wurde das Projekt mit dem Budget des Jugendrats Weilimdorf in Zusammenarbeit mit dem Rathaus. Die Mobile Jugendarbeit war als geschlossener Projektpartner beteiligt und unterstützte die pädagogische Betreuung der Jugendlichen während des Workshops.