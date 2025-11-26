In Waiblingen und Fellbach-Schmiden werden Wände besprüht – aus Liebe zum VfB Stuttgart oder aus Protest? Zwei Ermittlungen, viele Fragen.
Was aussieht wie ein Zahlencode aus einer dystopischen Netflix-Serie, ist vermutlich in Wahrheit ein Liebesbeweis. Kein romantischer – eher ein fußballverrückter. In großen Ziffern prangt „1893“ seit kurzem an der Innenwand einer Unterstandshütte am Reuteweg in Fellbach-Schmiden (Rems-Murr-Kreis). Die Farbe sitzt tief im Holz, der Schaden laut einer Einschätzung der Polizei: im vierstelligen Eurobereich.