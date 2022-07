1 Vier Wände der Mauritiuskirche wurden beschmiert Foto: Archiv//Thomas Bischof

Unbekannte verunzieren am Donnerstag die Holzgerlinger Kirche















Am Donnerstag zwischen 15.40 und 18.15 Uhr beschmierten unbekannte Täter vier Teilwände der evangelischen Mauritiuskirche in der Holzgerlinger Innenstadt. Sie bemalten die Wände mit verschiedenen Zeichen und Schriftzügen. In Anbetracht des Ärgernisses fällt der Sachschaden mit rund 300 Euro vergleichsweise geringfügig aus. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Holzgerlingen unter Telefonnummer 0 70 31 / 41 60 40 in Verbindung zu setzen.