Bettina Kästle spielt in der Leonberger Lahrensmühle

1 Der Name ist Programm: Bettina Kästle präsentiert neue Lieder und Pointen. Foto: http://bettinakaestle.de

Schwäbischer Dialekt und humorvolle Chansons: Die Grafenauer Kabarettistin Bettina Kästle präsentiert am Sonntag, 5. Juni, ihr Programm „Ich heiße nicht Frau Kächele“ in der Leonberger Lahrensmühle.















Die Grafenauer Kabarettistin Bettina Kästle tritt am Sonntag, 5. Juni, um 19 Uhr in der Lahrensmühle gegenüber dem Bauhof auf. Sie präsentiert dort ihr aktuelles Programm namens „Ich heiße nicht Frau Kächele“. Der Abend mit Kabarett in schwäbischem Dialekt und Chansons findet im Rahmen der Reihe „Kulturpfingsten“ statt.

Die Dinge des Lebens – nein, nicht der französische Filmklassiker, sondern die Weltsicht der Kabarettistin Bettina Kästle ist hier Programm. Weil nichts so witzig und unterhaltsam ist, wie das tägliche Leben, das sie süffisant beleuchtet. Stoff liefert dabei ihr tägliches Leben als Buchhändlerin.

Charmant, geistreich, witzig

In ihren verrückt-humorvollen Liedern besingt die geborene Komödiantin die Untiefen des Alltags, die zwar jeder kennt, über die aber meist keiner spricht. Fein beobachtet und mit dem ihr eigenen trockenen Wortwitz legt die Künstlerin treffsicher menschliche Schwächen offen, kommt dabei aber ohne Schlüpfrigkeiten oder bloßstellende Pointen aus.

Charmant, geistreich und witzig führt Bettina Kästle durch ihr Programm, moderiert, improvisiert und begleitet sich selbst auf zahlreichen Instrumenten, neuerdings sogar auf der singenden Säge.

Karten gibt es an der Abendkasse oder im Vorverkauf beim Leonberger i-Punkt unter der Telefonnummer 0 7152 / 99 00.