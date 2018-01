Grafenau im Kreis Böblingen Verletzter Mann hängt in zehn Meter hohem Baum fest

Von rmu 30. Januar 2018 - 11:38 Uhr

Ein 45 Jahre alter Baumpfleger ist von den Höhenrettern der Werksfeuerwehr des Sindelfinger Daimler-Werks aus einem zehn Meter hohen Baum gerettet worden.





Böblingen - Die Feuerwehr Grafenau ist am Montagabend zu einem ungewöhnlichen Unfall ausgerückt. In Grafenau-Dätzingen (Kreis Böblingen) hatte sich ein 45 Jahre alter Mann in der Krone des Baumes in zehn Metern Höhe eingeklemmt und schwer verletzt. Das Opfer, ein Mitarbeiter einer Spezialfirma, die mit dem Stutzen von städtischen Bäumen beauftragt war, war aus bislang unbekannter Ursache bei dem Einsatz in der Straße Hintere Gasse verunglückt. Da seine Kollegen vor Ort ihn nicht befreien konnten, alarmierten sie um 17.13 Uhr die Feuerwehr, die auch mit einer Drehleiter der Kameraden aus dem benachbarten Aidlingen anrückte.

Rettungshubschrauber im Einsatz

Allerdings konnten auch die Kameraden nichts ausrichten, deshalb riefen sie die Höhenrettungsgruppe der Werksfeuerwehr Mercedes-Benz aus Sindelfingen zu Hilfe. „Sie konnten die Person in der Höhe sichern und mit Rettungsgeschirr zu Boden lassen“, berichtet Gianluca Biela, der Pressesprecher der Feuerwehr Grafenau, in einer Mitteilung.

Der Mann, der sich schwer verletzt hatte, kam mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus. Nach 50 Minuten sei der Einsatz beendet gewesen, so Biela. Die Hilfsdienste – mehrere Feuerwehren, der Rettungsdienst und die Polizei – waren mit mehr als 40 Einsatzkräften vor Ort.