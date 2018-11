Grafenau-Döffingen im Kreis Böblingen Wer ist der tote Mann? Polizei bittet um Mithilfe

Von red 13. November 2018 - 17:10 Uhr

Die Polizei hat einen leblosen Körper in einem Waldstück westlich von Döffingen im Kreis Böblingen gefunden. Bisher konnte der Mann nicht identifiziert werden. Nun veröffentlicht die Polizei Bilder.





Döffingen - Am vergangenen Freitag hat die Polizei in einem Waldstück westlich von Döffingen (Kreis Böblingen) den leblosen Körper eines Mannes gefunden. Bislang konnten die Beamten nicht klären, wer der Tote ist. Nun wenden sie sich an die Öffentlichkeit, mit der Hoffnung, Hinweise zur Identität des Mannes zu erhalten.

Der Tote wurde am 9. November gegen 16 Uhr in einem Waldstück westlich von Döffingen, nahe der L1182 zwischen Böblingen und Weil der Stadt, gefunden. Die Kriminalpolizei berichtet, dass der Unbekannte keinerlei Papiere oder persönliche Gegenstände bei sich trug und bittet deshalb um die Mithilfe von Personen, die den Mann vielleicht kannten oder dabei helfen könnten, ihn zu identifizieren.

Die Kriminalpolizei hofft auf Mithilfe

Er soll etwa mittleren Alters, 1,85 bis 1,90 Meter groß und von mittlerer bis kräftiger Statur gewesen sein. Außerdem habe er dunkle, grau melierte Haare und einen Dreitagebart gehabt. Als die Beamten den Toten gefunden haben, war er laut Polizeibericht mit einer blauen Jeans, einem beigefarbenen Wollpullover und einer blau/sandfarbenen Jacke mit weißem Reißverschluss sowie einer Kapuze bekleidet. An den Füßen soll er grau-grüne Sportschuhe der Marke „saucony“ getragen haben. Außerdem trug er eine schwarze Schnur mit einem Holzkreuz um den Hals.

Personen, die Hinweise zur Identität des Unbekannten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07031/13-00 bei der Kriminalpolizei in Böblingen zu melden.