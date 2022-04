Neue Corona-Verordnung Hier muss man noch Maske tragen

Seit Frühjahr 2020 war das Tragen von Masken beim Einkaufen Pflicht in Deutschland. Die Corona-Inzidenz ist zwar weiterhin sehr hoch, doch diese staatliche Vorgabe fällt nun in den meisten Bundesländern weg – auch in Baden-Württemberg. Doch es gibt Ausnahmen.