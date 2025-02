Grabkapelle und Schloss Solitude: Zwei Monumente, zwei neue Besucherrekorde

5 Die Grabkapelle auf dem Württemberg verzeichnete 2024 einen Besucherrekord. Foto: Iris Frey

Sie sind nicht nur bei Touristen beliebt: Im vergangenen Jahr haben so viele Gäste wie noch nie die Grabkapelle auf dem Württemberg und das Schloss Solitude besucht.











Mit dem 200. Geburtstag, neuen Sonderführungen und vielen Veranstaltungen hatten die Stuttgarter Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg (SSG) im vergangenen Jahr einiges zu feiern. Ein Blick auf die Zahlen zeigt, dass noch nie so viele Gäste in die Grabkapelle auf dem Württemberg und ins Schloss Solitude kamen wie 2024. Im Vorjahr besuchten 50 972 Menschen das königliche Mausoleum, in die Solitude zog es 51 443 Gäste. 2023 kamen 49 614 Besucher zur Grabkapelle und 45 395 ins Schloss Solitude. Zwei Monumente, zwei neue Rekorde.