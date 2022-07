Wegen drohender Astbruchgefahr sind die Sitzbänke an der Grabkapelle auf dem Württemberg gesperrt. Die Grabkapelle ist aber geöffnet.















Die Bänke an der Grabkapelle auf dem Württemberg sind in den Sommermonaten ein beliebter Ort zum Verweilen und laden dazu ein, den Ausblick zu genießen. Aufgrund der derzeit hohen Temperaturen und Trockenheit drohen einzelne Grünastbrüche an den Bäumen. Dieses Phänomen tritt nach längerer Trockenheit oder starken Hitzeperioden verstärkt auf – und sind auch bei intensiver Baumkontrolle nicht vorhersehbar. Auch einzelne gesunde und vollbelaubte Äste oder Kronenteile können bei Windstille abbrechen. Zum Schutz der Besucherinnen und Besucher haben die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg nun die Sitzmöglichkeiten direkt unter den betreffenden Bäumen bis auf Weiteres gesperrt. In den kommenden Tagen steht die Begutachtung der Bäume auf dem Programm. Die Bänke müssen jedoch voraussichtlich für einige Zeit gesperrt bleiben, da eben auch gesunde Bäume betroffen sein können. Die Grabkapelle, das Priesterhaus und das 1819 Bistro sind weiterhin ohne Einschränkungen geöffnet. Gegen die Folgen des Klimawandels haben die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg bereits eine Reihe von Maßnahmen ergriffen. Dabei stehen die teilweise hunderte Jahre alten Bäume in den Gärten des Landes – wie die Mammutbäume auf dem Württemberg besonders im Fokus. Mit innovativen Konzepten werden die Pflanzbestände den klimatischen Bedingungen angepasst. mk