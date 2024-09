Grabenkampf in Adelberg: Streit wegen des einstigen Spaßbads Montemaris eskaliert

1 Das ehemalige Wellenhallenbad steht seit Jahren leer. Dass es einer Soccerhalle weichen soll, finden die Gemeinderäte gut. Foto: Giacinto Carlucci

In Adelberg ist die Stimmung vergiftet. Die Debatte um die Entwicklung des Klosterparks gipfelte in heftigen Scharmützeln. Möglicherweise landet der Beschluss bei der Kommunalaufsicht.











Es war die erste Sitzung des neu gewählten Adelberger Gemeinderats, bei der über Sachthemen entschieden wurde. Und weil das Gremium schon länger in zwei Lager gespalten ist, war die Frage, wie sich die in der Kommunalwahl geänderten Machtverhältnisse auswirken. Das lockte am Donnerstagabend viele Zuhörer in den Sitzungssaal, die wissen wollten, ob der Ort zur Ruhe kommen kann. Die Zahl der Gemeinderäte, die als Kritiker der Bürgermeisterin Carmen Marquardt gelten, hatte sich aber erhöht. Und bereits am Ende der ersten Tagesordnungspunkte war klar: Der Graben ist tiefer denn je. Und die Bürgermeisterin hat einen schweren Stand.