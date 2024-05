1 Das Grab von Wolfgang Schäuble wurde geschändet. Foto: dpa/Marius Bulling

Wer hat es auf das Grab von Wolfgang Schäuble abgesehen? So lautet die Frage in Offenburg nach der Schändung der letzten Ruhestätte des Politikers.











Offenburg (dpa/lsw) - Nach der Schändung des Grabs von Wolfgang Schäuble laufen die polizeilichen Ermittlungen am Dienstag weiter. Ein unbekannter Tatverdächtiger hatte auf dem Offenburger Waldbachfriedhof in der Nacht zum Montag ein etwa 1,20 Meter tiefes trichterförmiges Loch in das Grab des Politikers gegraben. Der Unbekannte drang aber nicht zum Sarg Schäubles vor, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitgeteilt hatten.