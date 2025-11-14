GQ Men of the Year Party in L.A.: Hailey Bieber zieht mit durchsichtigem Kleid alle Blicke auf sich

Bei der "GQ Men of the Year Party" in Los Angeles sorgte Hailey Bieber für Aufsehen. Die 28-Jährige erschien in einem bodenlangen schwarzen Gucci-Kleid, das durch seinen transparenten Stoff für Furore sorgte. Das Model war zuvor als Cover-Star des Männermagazins ausgezeichnet worden.
Wenn Hailey Bieber (28) einen Red-Carpet-Auftritt absolviert, dann wird dieser garantiert zum Gesprächsthema. Bei der "GQ Men of the Year Party" am Donnerstagabend im legendären Chateau Marmont in Los Angeles bewies das US-Model einmal mehr, keine Angst vor gewagten Fashion-Statements zu haben. Die 28-Jährige erschien in einer bodenlangen und enganliegenden schwarzen Robe von Gucci, die unter anderem durch ihren transparenten Stoff zum Hingucker wurde.