GQ Men of the Year Party in L.A.: Hailey Bieber zieht mit durchsichtigem Kleid alle Blicke auf sich

Bei der "GQ Men of the Year Party" in Los Angeles sorgte Hailey Bieber für Aufsehen. Die 28-Jährige erschien in einem bodenlangen schwarzen Gucci-Kleid, das durch seinen transparenten Stoff für Furore sorgte. Das Model war zuvor als Cover-Star des Männermagazins ausgezeichnet worden.

Wenn Hailey Bieber (28) einen Red-Carpet-Auftritt absolviert, dann wird dieser garantiert zum Gesprächsthema. Bei der "GQ Men of the Year Party" am Donnerstagabend im legendären Chateau Marmont in Los Angeles bewies das US-Model einmal mehr, keine Angst vor gewagten Fashion-Statements zu haben. Die 28-Jährige erschien in einer bodenlangen und enganliegenden schwarzen Robe von Gucci, die unter anderem durch ihren transparenten Stoff zum Hingucker wurde.

Ein Designer-Kleid, das nichts verbirgt Das durchsichtige Neckholder-Oberteil überraschte vorne mit einem tiefen Dekolleté. Noch spektakulärer war aber die Rückenansicht, denn das auch hinten tief ausgeschnittene Kleid gab die Sicht auf einen schwarzen String mit funkelndem Gucci-Logo in der Mitte frei. Der Gesamteindruck des mit schwarzen Perlen bestickten Tüllkleids war zugleich elegant und provokant.

Silberner Schmuck rundete den Look ab: Kleine Ohrhänger, ein Armband und ein Ring ergänzten das schwarze Ensemble dezent. Bei Make-up und Styling setzte Hailey Bieber auf Kontraste und während die Frisur mit hochgestecktem Haar nebst locker ins Gesicht fallenden Strähnen eher zurückhaltend wirkte, sorgten rosafarbener Lippenstift und Rouge für frische Akzente.

Erinnerung an die Met Gala 2019

Kenner der Modewelt werden sich bei diesem Anblick an einen früheren Auftritt des Models erinnert fühlen. Bereits 2019 hatte Bieber bei der Met Gala in New York mit einem ähnlichen Konzept für Schlagzeilen gesorgt. Damals trug sie eine rosafarbene hochgeschlossene Robe mit Rollkragen von Alexander Wang, bei der ebenfalls ein String-Tanga im Rückenbereich sichtbar war - damals verziert mit einer kristallbesetzten "Wang"-Brosche.

Der Look wurde zum ikonischen Moment der Veranstaltung. Bei der aktuellen GQ-Party griff das Model dieses Stilmittel erneut auf.