GQ Men of the Year-Awards: Sexy Schnürdesign: Nicole Kidman begeistert in roter Traumrobe

"GQ Men of the Year"-Awards

1 Breite Satinbänder schnürten das Kleid am Rücken zusammen. Foto: Backgrid/Action Press

Nicole Kidman hat bei den "GQ Men of the Year"-Awards alle Blicke auf sich gezogen. Die "Babygirl"-Schauspielerin hüllte sich für das Event in ein rotes Kleid mit besonderem Schnürdetail.











Link kopiert



Nicole Kidman (57) hat bei den "GQ Men of the Year"-Awards in einer roten Traumrobe alle Blicke auf sich gezogen. Das bodenlange Kleid schmiegte sich bei ihrem Red-Carpet-Auftritt am Dienstag (19. November) eng an die schmale Figur der Schauspielerin an. Ein besonderes Detail des Balenciaga-Designs war nur von hinten zu sehen: Von den Schultern bis zum Saum zierte eine auffällige Schnürung das langärmelige Kleid. Das Ende eines langen Satinbands, das locker an ihrem Rücken hinunterfiel, hielt Kidman in der Hand.

Dazu trug Kidman farblich matchende High Heels und silberne Ringe. Ihre Haare legten sich in sanften Wellen über ihre Schultern. Auch beim Make-up setzte sie auf Natürlichkeit und wählte dezenten Lidschatten und schwarze Mascara sowie einen nudefarbenen Lippenstift. Lesen Sie auch Kidman erhält Auszeichnung des "GQ Magazine" Kidman wurde von dem britischen "GQ Magazine" als einer der "Männer des Jahres" ausgezeichnet. Wie das Männermagazin berichtete, wurde sie bei der Veranstaltung von ihrem "Babygirl"-Co-Star Harris Dickinson (28) geehrt. Als weitere Preisträger ehrte die Zeitschrift Schauspieler Jude Law (51), die Fußballer Kobbie Mainoo (19) und Cole Palmer (22) sowie den Rapper Central Cee (26). Alle bekamen wie Kidman ihre eigene Titelstory. Die Fotos ihres Covershootings teilte Nicole Kidman auf Instagram. "Stolz eure (wo)man des Jahres zu sein", schrieb sie zu den Bildern. In der Titelstory erzählte die Schauspielerin, der Dreh des Erotikthrillers "Babygirl" sei "beängstigend" aber "aufregend" gewesen. "Es gibt so viele Nahaufnahmen. Es ist eine komplette Entblößung von mir", verriet sie über den Film. In diesem schlüpft sie in die Rolle einer Unternehmerin, die eine Affäre mit einem Praktikanten (Dickinson) beginnt. Für ihre Leistung wurde Kidman bei den Filmfestspielen von Venedig als "Beste Schauspielerin" ausgezeichnet. In deutschen Kinos läuft der Film am 30. Januar 2025 an.