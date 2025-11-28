GQ Men of the Year Awards: Mats Hummels und Freundin Nicola begeistern im schwarzen Partnerlook

Gemeinsam mit seiner Freundin Nicola Cavanis hat Mats Hummels einen ebenso stylischen wie eleganten Auftritt bei den "GQ Men of the Year Awards" hingelegt. Und auch einen Preis gab es für den "Athlete of the Year".

Back in Black: Für den gemeinsamen Besuch der "GQ Men of the Year Awards" in Berlin am Donnerstagabend haben sich Mats Hummels (36) und Freundin Nicola Cavanis (26) jeweils in edles Schwarz gehüllt. Die 26-Jährige wählte für die 26. Ausgabe der Veranstaltung ein glamouröses Neckholder-Kleid, ein üppiger Beinschlitz der bodenlangen Robe und schwarze High Heels verliehen dem Look das besondere Etwas.

Auch Hummels setzte für das Event von Kopf bis Fuß auf die Farbe Schwarz. Für Akzente sorgte er dennoch durch sein Sakko mit Streifenoptik. Für den Ex-Profi von Borussia Dortmund, der in diesem Sommer bei der AS Rom seine Karriere beendet hat, war der Abend ein besonderer: Er wurde im Zuge der Awards als "Athlete of the Year" ausgezeichnet.

Ein Teamplayer durch durch und durch

Begründet wurde die Wahl auf der offiziellen Homepage. Hummels sei demnach nicht nur "Weltmeister, fünffacher deutscher Meister, Chef auf dem Platz und einer der feinsten Techniker unter den Innenverteidigern der Bundesligageschichte". Er habe sich für den Erfolg auch stets zu 100 Prozent in den Dienst der Mannschaft gestellt und sei für seine Kollegen ein Vorbild gewesen - ob im Verein oder bei der deutschen Nationalmannschaft.

Vor rund einem Jahr hatten Hummels und Cavanis einen Red-Carpet-Auftritt genutzt, um ihre Beziehung offiziell zu machen. Beim Ballon d'Or in Paris im Oktober 2024 traten sie erstmals gemeinsam öffentlich in Erscheinung. Gerüchte darüber, dass die beiden ein Paar sein sollen, kamen kurz zuvor auf.

Auch diese Stars wurden geehrt

Neben Hummels wurden noch weitere Stars gekürt. So erhielt etwa "Harry Potter"-Star Jason Isaacs den Preis als "Icon of the Year", der "Walking Dead"-Star Lennie James hielt die Laudatio auf seinen guten Freund. "Actor of the Year" wurde "Der Brutalist"-Mime Joe Alwyn, Model Indya Moore bekam den Preis als "Woman of the Year" und Jung Lean als "Musician of the Year".