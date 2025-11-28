GQ Men of the Year Awards: Mats Hummels und Freundin Nicola begeistern im schwarzen Partnerlook

Gemeinsam mit seiner Freundin Nicola Cavanis hat Mats Hummels einen ebenso stylischen wie eleganten Auftritt bei den "GQ Men of the Year Awards" hingelegt. Und auch einen Preis gab es für den "Athlete of the Year".
Back in Black: Für den gemeinsamen Besuch der "GQ Men of the Year Awards" in Berlin am Donnerstagabend haben sich Mats Hummels (36) und Freundin Nicola Cavanis (26) jeweils in edles Schwarz gehüllt. Die 26-Jährige wählte für die 26. Ausgabe der Veranstaltung ein glamouröses Neckholder-Kleid, ein üppiger Beinschlitz der bodenlangen Robe und schwarze High Heels verliehen dem Look das besondere Etwas.