Gottschalks TV-Abschied: Nur ein ARD-Thriller lockte mehr Zuschauer an

Nach mehr als fünf Jahrzehnten im Rampenlicht hat sich Thomas Gottschalk vom Fernsehen verabschiedet. Bei "Denn sie wissen nicht, was passiert" feierten 2,42 Millionen Zuschauer den Showmaster - der beste Wert seit fast vier Jahren. Nur die ARD zog noch mehr Publikum an.
Am Samstagabend ging eine Ära zu Ende: Thomas Gottschalk (75), der wohl bekannteste Showmaster, den das deutsche Fernsehen hervorgebracht hat, verabschiedete sich nach über 50 Jahren Karriere endgültig vom Bildschirm. Bei einer Spezialausgabe von "Denn sie wissen nicht, was passiert" (RTL) trat der gebürtige Kulmbacher gemeinsam mit seinen langjährigen Weggefährten Günther Jauch (69) und Barbara Schöneberger (51) ein letztes Mal vor die Kamera.