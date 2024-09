Gottschalk, Schwarzenegger und Co.: Ozapft is! Diese Promis gaben sich beim Wiesn-Anstich 2024 die Ehre

O'zapft is! Diese Promis gaben sich beim Wiesn-Anstich 2024 die Ehre

Gottschalk, Schwarzenegger und Co.

1 Promi-Töchter im Dirndl-Fieber: Boris Beckers Tochter Anna Ermakova (li.) feierte ausgelassen mit Gloria-Sophie Burkandt, dem Töchterlein von Markus Söder. Foto: getty/Hannes Magerstaedt / Getty Images

Den Eröffnungstag des Oktoberfests ließen sich auch in diesem Jahr zahlreiche Promis nicht entgehen. Auch Arnold Schwarzenegger und Anna Ermakova flogen zum "wichtigsten Fest der Welt" ein.











Am gestrigen Samstag (21. September) öffnete das größte Volksfest der Welt wieder seine Pforten, bis zum großen Finale am 6. Oktober werden sagenhafte sechs Millionen Gäste aus aller Welt erwartet. Wie in jedem Jahr ließen sich auch diesmal wieder zahlreiche Stars und Sternchen den Wiesn-Anstich nicht entgehen. Ganz vorne mit dabei: Maßkrug-Terminator Arnold Schwarzenegger (77), der das Spektakel auf der Münchner Theresienwiese als "wichtigstes Fest der Welt" deklarierte.