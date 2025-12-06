Denn sie wissen nicht, was passiert: So wird Gottschalks letzter Abend im TV

Die RTL-Show "Denn sie wissen nicht, was passiert" gehört zu den festen Publikumsmagneten des Senders. Die letzte Live-Ausgabe mit Thomas Gottschalk steht bevor – hier gibt es die wichtigsten Informationen dazu.

Nach sieben Staffeln und 48 Folgen der „Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show“ steht nun das Finale an: die letzte Ausgabe von „Denn sie wissen nicht, was passiert“ mit dem bekannten Trio. Auf Wunsch von Thomas Gottschalk soll er ein letztes Mal gemeinsam mit Günther Jauch und Barbara Schöneberger auftreten – doch seine gesundheitliche Situation verändert den Ablauf deutlich.

Gottschalk wegen Krebserkrankung nicht im Einsatz Aufgrund seiner Krebserkrankung wird Thomas Gottschalk „nicht arbeiten“, sagte RTL-Programmchefin Inga Leschek vorab gegenüber „Exclusiv“. „Es wird eine großartige Party für ihn, auf die er als Gast kommt und alles genießen kann.“ Wie Gottschalk und seine Frau Karina im gemeinsamen Interview mit der „Bild“ offenlegten, wurde der 74-Jährige in den vergangenen Monaten zweimal operiert und anschließend bestrahlt.

Für die Live-Sendung am Samstag bedeutet das: Es braucht kurzfristig einen Ersatz für den langjährigen Showmann.

Wer übernimmt für Gottschalk? Die Spekulationen laufen

Barbara Schöneberger und Günther Jauch stehen Gottschalk an seinem Abschiedsabend zur Seite. Die Frage nach dem Ersatz sorgt im Vorfeld jedoch für Gesprächsstoff. RTL äußert sich nicht.

Denkbare Kandidaten gibt es mehrere:

Oliver Pocher sprang bereits 2022 ein, als Gottschalk wegen des „Wetten, dass..?“-Finales verhindert war.

sprang bereits 2022 ein, als Gottschalk wegen des „Wetten, dass..?“-Finales verhindert war. Giovanni Zarrella war damals ebenfalls angefragt, musste aber wegen einer Corona-Infektion absagen – nun könnte sich eine neue Chance ergeben.

war damals ebenfalls angefragt, musste aber wegen einer Corona-Infektion absagen – nun könnte sich eine neue Chance ergeben. Michelle Hunziker, die mit Gottschalk „Wetten, dass..?“ moderierte, wäre ebenfalls naheliegend.

Offiziell bestätigt ist jedoch niemand.

Nikolaus-Ausgabe: Spiele, Improvisation, offener Ausgang

Die besondere Nikolaus-Ausgabe setzt noch einmal auf das Kernprinzip der Show: Drei vermeintliche Moderatoren starten ohne Vorwissen in den Abend und müssen in Spiel- und Quizrunden ihr Improvisationstalent beweisen – meist mit überraschendem Ausgang.

Sendetermine der letzten Ausgabe

Samstag, 6. Dezember 2025, 20:15 Uhr (live)

Sonntag, 7. Dezember 2025, 01:30 Uhr (Wiederholung)

Streaming auf RTL+

Parallel zur TV-Ausstrahlung läuft die Sendung auch im Livestream auf RTL+. Danach ist die Folge für begrenzte Zeit kostenlos abrufbar, bevor ein kostenpflichtiges Abo benötigt wird.

Das Prinzip der Sendung

Seit 2018 treten Jauch, Schöneberger und Gottschalk in wechselnden Rollen gegen prominente Gäste an. Erst zu Beginn der Show entscheidet sich, wer moderiert und wer als Kandidat ins Rennen geht. Die Spiele reichen von kurios bis sportlich – etwa „Das Bestäubungsspiel“, die „Boxhandschuh-Challenge“ oder das „Musikalische Hütchenspiel“.

Gäste der Show

Welche prominenten Gegner antreten, wird traditionell erst zu Showbeginn enthüllt – für das Publikum ebenso wie für die drei Gastgeber. Auch für die Nikolaus-Ausgabe gibt es vorab keine offizielle Gästeliste.