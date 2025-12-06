Denn sie wissen nicht, was passiert: So wird Gottschalks letzter Abend im TV

Die RTL-Show "Denn sie wissen nicht, was passiert" gehört zu den festen Publikumsmagneten des Senders. Die letzte Live-Ausgabe mit Thomas Gottschalk steht bevor – hier gibt es die wichtigsten Informationen dazu.
Nach sieben Staffeln und 48 Folgen der „Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show“ steht nun das Finale an: die letzte Ausgabe von „Denn sie wissen nicht, was passiert“ mit dem bekannten Trio. Auf Wunsch von Thomas Gottschalk soll er ein letztes Mal gemeinsam mit Günther Jauch und Barbara Schöneberger auftreten – doch seine gesundheitliche Situation verändert den Ablauf deutlich.