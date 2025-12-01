Gottschalk-Disput trotz Krebs: „In sich gehen und schämen“?

Am schwer erkrankten Entertainer Thomas Gottschalk (75) scheiden sich die Geister. Nicht alle wollen ihm Narrenfreiheit gewähren, aber auch die Kaulitz-Brüder bekommen ihr Fett weg.
Thomas Gottschalk ist schwer an Krebs erkrankt, wie am Wochenende bekannt wurde. Nach dem Schicksalsschlag ist eine hitzige Debatte in den sozialen Medien entbrannt. Im Mittelpunkt stehen nicht nur Genesungswünsche für den beliebten Entertainer, sondern auch Kritik an den Kaulitz-Brüdern, die sich kurz vor der Diagnose-Veröffentlichung noch negativ über den 75-Jährigen geäußert hatten.